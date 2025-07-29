Нідерланди. Новина

Лівий захисник повертається в Ередивізі на другий поспіль сезон.

Камбуру вдалося вдруге домовитися з Манчестер Сіті про оренду перспективного захисника Томаса Гальвеза. 20-річний фін знову виступатиме за голландський клуб до завершення нинішнього сезону.

Попри свій юний вік, Гальвез вже має за плечима солідний досвід: матчі в Юнацькій лізі УЄФА за Сіті, півроку в складі австрійського ЛАСКа, а також 17 поєдинків за Камбур у минулому сезоні, де він тричі асистував партнерам. Окрім клубного футболу, Томас регулярно викликається до національної збірної Фінляндії та був основним гравцем на Євро U21.

Технічний менеджер Камбура Ларс Ламбуй не приховував радості з приводу повернення оборонця: "Радий, що він повернувся до нас цього сезону. Ми всі бачили, як добре Томас грає у футбол і як спокійно він володіє м'ячем".

Очікується, що Гальвез знову стане ключовим елементом у захисті Камбура в новому сезоні.