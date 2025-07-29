Нідерланди. Новина

Амстердамці підписали півзахисника збірної Ізраїлю за понад 14 мільйонів євро.

Амстердамський клуб досяг домовленості з РБ Зальцбург щодо трансферу 21-річного півзахисника. Сума операції складає 14 мільйонів євро з можливими бонусами ще на два мільйони. Гравець підпише контракт до літа 2030 року й найближчим часом пройде медогляд у Нідерландах.

Таким чином Аякс остаточно перехопив таланта в конкурентів. Раніше повідомлялося, що Штутгарт, паралельно ведучи переговори за Янніса Константеліаса, також активно цікавився Глухом і був готовий направити ті самі 20 мільйонів євро на його трансфер. Але врешті-решт саме "Божі сини" дійшли згоди з австрійською стороною.

Глух має репутацію креативного півзахисника з гострим останнім пасом і вмінням завершувати атаки. У попередньому сезоні він став ключовою фігурою в РБ Зальцбург, записавши на свій рахунок 12 голів і 8 результативних передач у 43 матчах. А всього за австрійський клуб провів 100 матчів — 21 гол, 23 асисти.

Цікаво, що Аякс вже намагався підписати Глуха ще у 2023 році, але тоді програв Зальцбургу в швидкості реакції.