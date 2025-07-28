Німеччина

Німці втрачають терпіння.

Грецький атакувальний півзахисник ПАОКа Янніс Константеліас — молода зірка місцевого футболу, а разом із тим і трансферна ціль німецького Штутгарта на це літо.

22-річний виконавець хоче грати в Німеччині, тож можливий контракт із "швабами" з його боку вже погоджено.

Але "орли" гальмують перемовини, як тільки можуть — пропозиції в 20 млн євро + бонуси їм уже недостатньо.

Штутгарт чекав довго й, судячи з усього, терпець німцям таки урвався.

Представники Бундесліги повідомили ПАОК, що у випадку, якщо найближчими днями не буде зрушень щодо Константеліаса, ті самі 20 млн євро підуть на спробу перехопити ізраїльського атакувального півзахисника Оскара Глуха в амстердамського Аякса.

21-річний виконавець дуже близький до переходу в склад "Божих синів", але вже понад тиждень вони ніяк не наважаться зробити фінальний крок.

У Глуха в минулому сезоні 12 голів та вісім гольових передач в 43 матчах за австрійський РБ Зальцбург.

У Константеліаса — 52 матчі, 11 голів та 3 гольові передачі.