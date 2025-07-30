Нідерланди. Новина

Більше ігрового часу та знайома атмосфера.

Раміз Зеррукі повертається до добре знайомого середовища — півзахисник приєднується до Твенте на правах оренди на сезон 2025/26. 27-річний алжирець повертається в Енсхеде з Фейєнорда, який погодився відпустити його в оренду на один рік. Чинний контракт Зеррукі з роттердамським клубом діє до літа 2027 року.

Це вже другий етап кар'єри Зеррукі в складі Твенте — саме звідти він перебрався до Фейєнорда влітку 2023-го, після чого відіграв 65 офіційних матчів у футболці команди з Де Кюйп.

Повернення до Твенте має дати Зеррукі більше часу на полі — саме за ігровою практикою хавбек і вирушив назад до клубу, де колись яскраво розкрився.