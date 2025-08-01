Нідерланди. Новина

"Божі сини" працюють на перспективу.

Амстердамський Аякс оформив трансфер півзахисника австрійського РБ Зальцбург Оскара Глуха. Про це повідомляє офіційний сайт "аяксидів".

Зазначається, що перехід гравця збірної Ізраїлю коштував нідерландському клубу 14,75 млн. євро. Ця сума може зрости до 17,25 млн. за рахунок різноманітних бонусів.

З самим футболістом підписано трудову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2030 року. У новій команді Глух виступатиме від 10-м номером.

"Оскар — неймовірно креативний і технічний атакуючий півзахисник, який гарантовано забиває голи та віддає гольові передачі. Він також розумний гравець з відмінним розумінням гри, і, крім того, він надзвичайно цілеспрямований та амбітний. У наших бесідах він чітко дав зрозуміти, що бачить Аякс ідеальним клубом для продовження свого розвитку. Той факт, що він вибрав спортивне бачення Аякса замість великих грошей, говорить про його характер і менталітет", — заявив генеральний директор клубу Алекс Крус.

Минулого сезону Оскар Глух відіграв за РБ Зальцбург 43 матчі, забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.