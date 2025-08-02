Нідерланди. Новина

Легендарний нідерландський воротар повернувся до рідного клубу.

Клуб нідерландської Ередивізі НЕК Неймеген офіційно оголосив про підписання досвідченого голкіпера Яспера Сіллессена. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 36-річним ветераном розрахований на один рік – до літа 2026 року. Сіллессен приєднався до команди на правах вільного агента після завершення угоди з іспанським Лас-Пальмасом.

НЕК Неймеген є рідним клубом Сіллессена. Саме тут він розпочав свою професійну кар’єру, дебютувавши за першу команду у 2010 році. У період з 2022 по 2024 рік воротар вже вдруге захищав кольори НЕК, а тепер повертається втретє.

Упродовж кар’єри Яспер виступав за топ-клуби Європи, зокрема за Аякс, Барселону та Валенсію. У складі національної збірної Нідерландів він провів 65 матчів у період з 2013 по 2023 рік.