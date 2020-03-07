Северная Америка

Бывший партнер шведа по Лос-Анджелес Гэлакси не спешит воспевать форварду оды, несмотря на его результативность в США.

Златан Ибрагимович провел два сезона в Лос-Анджелес Гэлакси. Он забил 53 гола в 58 играх и дважды становился лучшим бомбардиром и лучшим игроком команды. Однако защитник Себастьян Ллетджет совсем не печалится из-за ухода нападающего в Милан.

"Теперь атмосфера в команде точно лучше. С Ибрагимовичем нельзя было чувствовать себя свободно, это очень раздражало. Хотелось просто снять бутсы и уйти с поля. Сложно играть против Ибрагимовича, но с ним – еще сложнее", — заявил Ллетджет в очередном выпуске BSI: The Podcast.

Ллетджет стал "героем" популярного видео, когда Ибрагимович рукой просто вытолкнул его из стенки к сопернику.

"Я считаю, это полное безумие, делать такое с товарищем по команде. Тогда я спрашивал у него: "Этот игрок один, мне его взять?", но он ответил: "Нет, останься". А потом вытолкнул меня прямо перед ударом. Как вы могли увидеть, я воспринял это очень спокойно. Проснулся на следующий день – а видео стало вирусным. Думаю, в том моменте Златан показал свое истинное лицо".

После зимнего перехода в Милан Ибрагимович сыграл семь матчей в Серии А и забил два гола.