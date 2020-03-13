Северная Америка

Мексиканцы желают пойти по сценарию МЛС.

В рамках 8-го тура второго дивизиона чемпионата Мексики проходил поединок между Алебрихес де Оахака и Атланте Табаско.

Поединок завершился победой гостей — 1:0. Однако, примечательным эпизодом матча стали первые 45 секунд игры. После стартового свистка арбитра, одна из команд разыграла мяч, но не стала продвигаться в перед. Вместо этого, оба коллектива собрались в центре поля в полукруг. Спустя время, команды все же начали играть.

Данное действие было адресовано футбольным чиновникам. В Мексике рассматривают вариант, по которому из высшего дивизиона (Лига МХ) никто не будет вылетать, соответственно, из нижних дивизионов никто не будет повышаться. Мексиканцы рассматривают систему, которая действует в МЛС.