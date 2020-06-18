Северная Америка

Португалец не исключает, что на закате карьеры поиграет еще и в MLS.

Бывший вингер сборной Португалии, ныне игрок Орландо Сити Нани рассказал, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду может до конца карьеры поиграть еще и в Америке.

"Пару лет назад Роналду говорил мне, что может закончить карьеру в США. Это не 100%, но такая вероятность есть", — рассказал Нани ESPN.

Интерес к Криштиану Роналду приписывали клубу Дэвида Бекхэма – Интеру Майами. Контракт португальца с Ювентусом рассчитан до 2022 года – к тому моменту Криштиану исполнится 37 и не исключено, что он захочет принять новый вызов.

Сам Нани блистает в Америке – в своем первом сезоне он отметился 12 голами и 5 ассистами в 30 матчах за Орландо, который занял предпоследнее место в Восточной конференции.