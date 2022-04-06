Северная Америка

Футболіст наполягає про недорозуміння між нім та батьком.

Форвард Інтера Маямі Гонсало Ігуані спростував інформацію про те, що він завершить кар'єру футболіста по завершенню сезону.

Футболіст вважає, що його батько неправильно його зрозумів.

"Між мною та батьком виникло деяко непорозуміння. Я ніколи не казав йому про завершення кар'єри. Він невірно все зрозумів, таке буває.

Наразі я зусереджений на тому, щоб виконувати свій контракт та не думаю про це", — наводить слова Ігуаіна Fox Sports.

У минулому сезоні Ігуаін забив 12 голів у 30 матчах за Інтер та віддав 9 асистів.