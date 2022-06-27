Северная Америка

Валлієць перебрався до МЛС.

Представник МЛС Лос-Анджелес оголосив про підписання контракту з Гаретом Бейлом на своєму офіційному сайті.

Угода між клубом та валлійським вінгером узгоджена на два роки, до літа 2024 року, з опцією продовження ще на рік.

Зазначимо, що Гарет Бейл дістався Лос-Анджелес на правах вільного агента.

Бейл виступав за Реал з 2013 року. У минувшому сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, що Інтер Майамі отримає компенсацію за вибір Бейла.