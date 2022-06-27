Северная Америка

Дивні правила МЛС.

Як учора стало відомо, Гарет Бейл анонсував свій перехід до клубу Лос-Анджелес, який раніше підсилив Джорджо К'єлліні. Втім, як повідомляє Dayli Mail, новий клуб нещодавнього кривдника збірної України має сплатити 50 тисяч доларів своїм співвітчизникам із Інтер Майамі.

Справа в тому, що в МЛС діє дивне правило, згідно з яким кожен клуб може внести кожного трансферного вікна до семи футболістів, яких він бажає підписати. У клубі Девіде Бекхема серед таких був валлієць.

Нагадаємо, що українець Ілля Шевцов відзначився дебютним голом у США, а у Лас-Вегасі продали всі квитки на Ель-Класіко.