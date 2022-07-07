Северная Америка

Проте до кінця липня гравець усе ж таки зіграє за новий клуб.

Ще під час попереднього зимового трансферного вікна стало відомо, що нападник італійського Наполі Лоренцо Інсіньє наприкінці сезону завершить багаторічні взаємини з "південцями", після чого перейде до канадського Торонто.

Не дивлячись на те, що розіграш чергового сезону МЛС наразі перебуває в самому розпалі, 31-річний італієць ще не мав змоги дебютувати в складі своєї нової команди.

Перший матч для Лоренцо планувався найближчими вихідними, проти Сан-Хосе Ерсквейкс, однак пошкодження литки змістило дебют виконавця на більш пізній строк.

"Коли він виходив на останні тренування, він відчував дискомфорт, через що його робота з командою швидко закінчувалась.

Я припускаю, що на його підготовку знадобиться кілька тижнів. Думаю, що реалістичною датою його дебюту буде 23 липня. Але це не остаточна інформація, адже завжди є надія, що відновлення може відбуватись швидше", — заявив менеджер Торонто Боб Бредлі.

Таким чином дебютний матч Інсіньє може припасти на гру проти Шарлотти.

У цьому сезоні нападник відіграв 37 матчів, забивши 13 м’ячів та віддавши 10 гольових передач.