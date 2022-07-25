Северная Америка

Валлієць вперше змусив скандувати фанатів своє ім'я.

У рамках 21 раунду ліги МЛС Лос-Анджелес на виїзді грав проти аутсайдера чемпіонату Спортінга х Канзас-Сіті.

Лос-Анджелес — лідер МЛС, тому переграти суперника не склало надзусиль. На 56 хвилині колумбійський нападник Крістіан Аранго відкрив рахунок.

Ближче до закінчення матчу вистрелив Гарет Бейл, який вийшов на заміну на 65 хвилині. Валлієць забив гол, який став для нього дебютним у складі нового клубу.

Нагадаємо, що Бейл перейшов у Лос-Анджелес влітку 2022 року на правах вільного агента після того, як його контракт із Реалом закінчився.