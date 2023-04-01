Северная Америка

Клуб підсилився на трансферному ринку.

Поки трансферне вікно в США відкрито, чинний чемпіон МЛС ФК Лос-Анджелес здійснив трансфер на підсилення.

Клуб оформив перехід атакувального півзахисника англійського Лідсу та молодіжної збірної Польщі Матеуша Богуша.

Контракт із 21-річним хавбеком підписаний до літа 2026 року та має опцію продовження на один рік.

Богуш перейшов у Лідс у 2019 році з польського Руха. Заграти в англійському клубі не вдалося, тому футболіст був в оренді у Логроньєсі та Ібіці. В цілому, за Лідс він зіграв три матчі.