Северная Америка

Команда з сонячного узбережжя крокує далі Кубком північноамериканських ліг.

Традиційно глибокої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, у якому календар перебував на позначці 1/16 фіналу.

Інтер Маямі, який не залишив шансів суперникам за груповим етапом, зустрічався з Орландо Сіті, сподіваючись продовжити свою переможну ходу.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі, іспанський півзахисник Серхіо Бускетс та український центральний захисник Сергій Кривцов грали в цій зустрічі з перших хвилин.

А згодом до них долучився й іспанський фланговий захисник Хорді Альба. Проте ця подія відбулась аж на 64 хвилині, до настання якої вболівальники встигли побачити три м’ячі з обох боків.

Ліонель Мессі відкрив ліг голам уже на сьомій хвилині гри, коли завершив м’яку передачу з флангу від Роберта Тейлора, однак Сезар Араху доволі швидко відновив рівновагу.

Проте на початку другого тайму Інтер отримав чергову нагоду відзначитись у вигляді пенальті для Джозефа Мартінеса, чим і скористався сповна.

А масну крапку в протистоянні поставив той-таки Мессі, коли Альба вже вийшов на футбольне поле, завершивши передачу Мартінеса.

У наступному раунді Інтер Маямі гратиме проти Далласа, який у свою чергу подужав мексиканський Масатлан (2:1).