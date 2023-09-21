Северная Америка

Оце так повернення до стартового складу зіркових гравців.

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс та український центральний захисник Сергій Кривцов, глибокої ночі за європейським часом зіграли черговий матч за американський Інтер Маямі.

Але цього разу нарешті до стартового складу "чапель" повернулись аргентинський нападник Ліонель Мессі та іспанський захисник Хорді Альба, тож зірковий колектив був дійсно в повноцінному складі.

Щоправда — недовго, бо вже на 35 та 37 хвилині відповідно Альба та Мессі залишили межі поля через мікропошокодження, які заважали б їм демонструвати якісну гру в подальшому.

Але Інтер від цього не втратив перевагу над Торонто на власному полі та встиг забити перший гол під завісу першого тайму, тоді як після перерви взагалі забезпечив розгром суперників додатковими трьома м’ячами.

Черговий дубль на свій рахунок записав Роберт Тейлор, який так само віддав гольовий пас на Бенджаміна Кремаскі.

Інтер Маямі — ФК Торонто 4:0

Голи: Фаріас, 45+3, Тейлор, 54, 87, Кремаскі, 73

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Альба (Аллен, 35) — Авілес (Арройо, 65), Бускетс — Фаріас, Мессі (Тейлор, 37), Руїс (Кремаскі, 65) — Мартінес (Кампана, 65).

Торонто: Ромеро — Франклін, Ростед, Бредлі, Петретта (Антоноглу, 69) —Васкес (Серванія, 12, Ібарра, 26), Коельйо (Блессінг, 70), Окопіо — Бернардескі, Керр (Сапонг, 69), Інсіньє.