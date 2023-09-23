Северная Америка

Ключові гравці ризикують залишитись поза заявкою на важливий для команди матч.

У черговому турі американської МЛС поміж собою в рамках "сонячного дербі" зійдуться Орландо Сіті та Інтер Маямі.

Господарі Експлорія Стедіум ідуть другими в турнірній таблиці Східної конференції, відстаючи від лідера, Цинцинатті, на дев’ять очок, тоді як гості розташовуються на третьому місці з кінця з 31 балом у активі та на 19 пунктів позаду своїх суперників.

При цьому напередодні принципової дуелі з табору команди Херардо Мартіно надійшли невтішні новини — новачки команди зразка цього сезону, Серхіо Бускетс, Хорді Альба та Ліонель Мессі, пропустили останнє велике тренування перед грою на тлі ранніх замін двох останніх із вищеназваних виконавців за ходом матчу проти Атланти.

Зазначимо, що Інтер має вигравати прийдешню зустріч, якщо хоче взяти участь у плей-оф серії МЛС.

Матч Орландо Сіті — Інтер Маямі відбудеться 25 вересня, о 02:30.