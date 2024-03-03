Северная Америка

Колектив Тати Мартіно влаштував кураж на власному полі.

У третьому турі американської МЛС Інтер Маямі в домашньому матчі проти Орландо Сіті зумів влаштувати суперникам розгром.

Із перших хвилин у складі гостей перебували на полі всі учасники ексбарселонського квартету, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Хорді Альба, тоді як український центральний захисник Сергій Кривцов з’явився на заміну лише 78 хвилині.

Проте на той момент команда Херардо Мартіно вже сформувала остаточний рахунок у грі.

Луїс Суарес відзначився двома швидкими голами, а ще до завершення першої пів години зустрічі він додав на свій рахунок асист на Роберта Тейлора. Міг забивати й утретє, але арбітри скасували гол наприкінці першого тайму через офсайд.

Але вже після перерви уругваєць асистував Ліонелю Мессі, після чого аргентинець ще й оформив дубль та остаточно підвів риску під цим надзвичайно вдалим для "чапель" протистоянні.

Інтер Маямі — Орландо Сіті 5:0

Голи: Суарес, 4, 11, Тейлор, 29, Мессі, 57, 62.

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Фрейре (Аллен, 79), Авілес (Кривцов, 78), Альба — Грессель (Руїс, 67), Бускетс, Гомес (Мота, 79) — Мессі, Суарес (Кампана, 67), Тейлор.

Орландо Сіті: Гальєсе — Торгаллссон, Шлегель, Янссон, Сантос (Сміт, 58) — Араужу, Картахена (Лодейро, 46) — Торрес, Охеда (Мартінс, 73), Кортес (Енріке, 58) — Макгвайр (Муріель, 46).

Попередження: Гомес, Кампана, Аллен — Янссон.