Северная Америка

Чергова пригода в кар’єрі бразильця.

Бразильський центральний захисник Марлон Сантос у своїй професійній кар’єрі мав чималий досвід виступів за різноманітні клуби — від Флуміненсе на батьківщині до донецького Шахтаря та каталонської Барселони в Європі.

Склад "гірників" тепер уже 29-річний виконавець залишив після початку повномасштабного вторгнення, відправившись до оренди в італійську Монцу.

Увесь цей час Марлон не повертався до України, аж допоки його контракт не добіг до завершення влітку цього року.

Бразилець кілька місяців після цього провів у статусі вільного агента, і лише зараз на нього звернув увагу американський Лос-Анджелес, за який віднедавна виступає французький нападник Олів’є Жиру, і запропонував підписати контракт.

Угода розрахована до завершення 2024 року з можливістю продовження ще на пів року.

До цього Марлон провів вісім матчів у складі Флуміненсе на правах оренди від початку року.