Северная Америка

На це знадобилось менше року виступів у США.

Парагвайський атакувальний півзахисник Матіас Рохас долучився до складу американського Інтер Маямі навесні минулого року, проте через виклик до національної збірної влітку, а також травму коліна восени, мав посереднє залучення до стартового складу колективу Херардо Мартіно.

Як наслідок, перед початком нового сезону МЛС 29-річний виконавець вирішив, що його етап кар’єри в США наразі можна завершувати, і повернувся до Аргентини, де раніше вже грав за Ланус, Дефенсу та Расінг, але цього разу виступатиме за Рівер Плейт.

У минулому сезоні Рохас провів 30 матчів, забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі.