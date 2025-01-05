На це знадобилось менше року виступів у США.
Матіас Рохас, Getty Images
05 січня 2025, 09:43
Парагвайський атакувальний півзахисник Матіас Рохас долучився до складу американського Інтер Маямі навесні минулого року, проте через виклик до національної збірної влітку, а також травму коліна восени, мав посереднє залучення до стартового складу колективу Херардо Мартіно.
Як наслідок, перед початком нового сезону МЛС 29-річний виконавець вирішив, що його етап кар’єри в США наразі можна завершувати, і повернувся до Аргентини, де раніше вже грав за Ланус, Дефенсу та Расінг, але цього разу виступатиме за Рівер Плейт.
У минулому сезоні Рохас провів 30 матчів, забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі.