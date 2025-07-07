Северная Америка

Хіменес та Альварес приносять перемогу над США в драматичному фіналі.

Збірна Мексики підтвердила статус найсильнішої збірної регіону. Мексиканці перемогли США з рахунком 2:1 у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ 2025 року. Матч відбувся у ніч на 7 липня на стадіоні NRG Stadium у Х’юстоні перед 70-тисячною аудиторією.

Американці першими відкрили рахунок вже на 4-й хвилині — Кріс Річардс замкнув навіс від Себастьяна Берхальтера ударом головою. Однак Рауль Хіменес на 27-й хвилині потужним ударом зрівняв рахунок, відсвяткувавши гол емоційною даниною пам’яті загиблому Діогу Жоті.

Переможний м’яч забив Едсон Альварес на 77-й хвилині після перегляду VAR. Його гол спочатку скасували через офсайд, але відеоповтор підтвердив, що захисник США не витримав лінію. Це взяття воріт принесло Мексиці десятий титул Золотого кубка — рекорд у історії турніру.

"Це додатковий поштовх перед Чемпіонатом світу. Ми знали, чого хочемо, і ми це здобули", – сказав Хіменес, який забив свій 42-й гол за національну збірну.

Це шоста перемога Мексики над США у восьми фіналах Золотого кубка. Зараз у "Ель Трі" вже на три титули більше, ніж у американців.

Зауважимо, що Гватемала та Гондурас отримали статус бронзового призера, оскільки в межах Золотого кубку КОНКАКАФ матч за третє місце не проводиться.

"Це були 35 днів без родини. Але ми боролися, ми заслужили цей трофей", – заявив емоційний капітан Едсон Альварес після фіналу.

Фінал 2025 року також увійшов в історію завдяки Хільберто Мора, який у 16 років і 265 днів став наймолодшим гравцем, який будь-коли виходив у старті на фінал великого міжнародного турніру серед дорослих. Юний півзахисник "Тіхуани" провів 75 хвилин та залишив по собі позитивне враження.

Мора перевершив рекорд Ламіна Ямаля (17 років у фіналі Євро-2024) і навіть легендарного Пеле, якому було 17 років і 249 днів під час фіналу ЧС-1958.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу-2026 пройде саме у США, Канаді та Мексиці.

Золотий кубок КОНКАКАФ 2025

Фінал. 7 липня, Х'юстон (США)

США – Мексика – 1:2 (1:1)

Голи: Річардс, 4 – Хіменес, 27, Альварес, 78

США: Фріс, Фрімен, Річардс, Рім, Арфстен (Толкін, 86), Адамс (Макглінн, 82), де ла Торре (Даунс, 69), Берхалтер, Тілльман, Луна (Ааронсон, 86), Аг'єманг.

Мексика: Малагон, Санчес (Реєс, 86), Монтес, Васкес, Гальярдо, Мора (Пінеда, 75), Альварес, Руїс, Альварадо (Уерта Валера, 87), Рауль Хіменес (Сантьяго Хіменес, 86), Вега.