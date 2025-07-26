Северная Америка

Справжній "особистий охоронець Мессі" прибув на нове місце роботи.

Аргентинський центральний півзахисник Родріго Де Пауль цього літа завершив чотирирічний період виступів за мадридський Атлетіко та обрав новий шлях у професійній кар’єрі.

31-річний виконавець домовився про перехід до американського Інтер Маямі, де виступає його партнер по національній збірній зірковий нападник Ліонель Мессі.

А "чаплі" в свою чергу домовились із "матрацниками" про формат угоди.

Це буде оренда на пів року, після завершення якої Інтер Маямі матиме можливість заплатити 15 млн євро за повноцінний трансфер.

Про перехід було оголошено кілька годин тому, тоді як свій перший матч за новий клуб Де Пауль зможе провести вже 31 липня вдома проти мексиканського Атласа в рамках Кубка північноамериканський ліг.

Контракт аргентинця в разі укладання повноцінної угоди триватиме до 2029 року.

У минулому сезоні Де Пауль відіграв 53 матчі, забив три голи та віддав 10 асистів.