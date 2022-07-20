Польща

Контракт із українським захисником підписано на один рік.

Заглембє Сосновець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Олексієм Биковим.

Угода із 24-річним українцем розрахована на один рік.

Першу частину минулого сезону Биков провів у складі болгарського Локомотива, за який зіграв 19 матчів. Потім навесні він перебрався до ісландського Акюрейрі, зігравши 10 матчів.

Зазначимо, що Заглембє Сосновець виступає у першому дивізіоні, другій за силою лізі у Польщі.