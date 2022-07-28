Портал WP Sportowe Fakty повідомляє про зацікавленність рядом клубів Екстракляси гравцем Болоньї Кінгслі Майклом. 

У 2015 році футболіст разом із національною збірної Нігерії до 17 років зумів завоювати золоті медалі на чемпіонату світу у Чилі, де відмітився голом у чвертьфінальному поєдинку проти Бразилії (3:0).

Найкращим бомбардиром того турніру, до речі, із десятьма голами стала нинішня зірка Наполі Віктор Осімген. 

Минулого сезону Майкл провів лише 77 хвилин за основну команду Болоньї у матчах із Аталантою та Удінезе. 

Портал Transfermarkt оцінює нігерійського "опорника" у 400 тис євро. 