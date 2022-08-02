Польща

Екс-гравець Десни та Зорі виступатиме в одному місті з Коноплянкою.

31-річний український оборонець Денис Фаворов перебрався до клубу Вєчиста Краків, який виступає у Третій лізі Польщі, себто четвертому за рангом дивізіоні місцевого футболу. Контракт підписаний за схемою 2+1.

Офіційний сайт польського клубу повідомляє, що Денис виступатиме у новій команді з номером 45 на спині, під яким грав у Десні та Зорі.

Зазначимо, що у минулому сезону Вєчиста виступала у п'ятому за силою дивізіоні (себто четвертій лізі, яка носить напівпрофесійний характер) і пройшла чемпіонат без єдиної поразки.

Нагадаємо, нещодавно Зоря обіграла дві польські команди.