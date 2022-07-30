Україна

Луганці провели оригінальний товариський матч.

Луганська Зоря продовжує готуватися до матчів Ліги Конференцій проти румунської Універсітатії та старту нового сезону УПЛ.

У суботу, 30 липня, підопічні Патріка ван Леувена провели незвичний товариський поєдинок на польських зборах, обігравши одразу дві місцеві команди — Блонянку та Гутнік. Загальний рахунок матчу — 7:1 на користь "чорно-білих".

Блонянка / Гутнік (Польща) — Зоря (Україна) — 1:7 (1:3)

Голи: Безбородько, Луньов, Гладкий, Кисіль, Михайленко, Алефіренко

Зоря: Жилкін (Сапутін, 46), Алефіренко, Цимбалюк (Тлумак, 41), Снурніцин, Сміян, Мишньов, Бражко, Михайленко, Луньов (Кисіль, 46), Безбородько (Матеус, 46), Гладкий (Хлань, 74)

Нагадаємо, луганці оголосила заявку на чемпіонат України та перші відбіркові матчі Ліги Конференцій. У списках немає Микити Шевченка та Олександра Гладкого, який у грі проти поляків відзначився голом.