Польща

Гравець вже знайомий із реаліями Екстракляси.

Портал Sportowe Fakty повідомляє, що Вєчиста Краків планує підписати іспанця Ігора Ангуло.

Краківський клуб ставить перед собою амбіційни плани підвищення у класі, тож форвард подібного профайлу їм точно не завадить.

Ангуло, котрий є вихованцем Атлетіка Більбао, а також пограв за Нумансію, є культовою фігурою для Екстракляси.

Раніше він виступав у складі Гурніка Забже, де ставав найкращим бомбардиром І лігі та еліти.

Нещодавно Ігор залишив стан Мумбаї Сіті та став вільним агентом.

Нагадаємо, що у складі Вєчистої Краків виступає українець Денис Фаворов.