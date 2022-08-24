Гравець вже знайомий із реаліями Екстракляси.
Ігор Ангуло
24 серпня 2022, 15:20
Портал Sportowe Fakty повідомляє, що Вєчиста Краків планує підписати іспанця Ігора Ангуло.
Краківський клуб ставить перед собою амбіційни плани підвищення у класі, тож форвард подібного профайлу їм точно не завадить.
Ангуло, котрий є вихованцем Атлетіка Більбао, а також пограв за Нумансію, є культовою фігурою для Екстракляси.
Раніше він виступав у складі Гурніка Забже, де ставав найкращим бомбардиром І лігі та еліти.
Нещодавно Ігор залишив стан Мумбаї Сіті та став вільним агентом.
Нагадаємо, що у складі Вєчистої Краків виступає українець Денис Фаворов.