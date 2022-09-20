Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Черговий тур Екстракляси подарував нам дуже результативні матчі. Неймовірна поразка Легії від Ракува та супер-нічия Гурніка та П'яста.

Результати туру



П'яст – Шльонск

У Глівіцах місцевий П'яст та Шльонск не зуміли перемогти один одного (1:1). Команда Івана Джурджевіча відкрила рахунок завдяки Патріку Ольсену з пенальті, проте через шість хвилин Константін Райнер його зрівняв.

Датський півзахисник "орлів" відмітився голом вперше з сезону-2020/21, коли ще виступав за Орхус. А Дам'ян Канджьор, що віддав гольову на Райнера, прийняв участь у восьми брамках глівічан цього сезону.

Легія – Легніца

Легія зробила неймовірний камбек проти Легніци (3:2). "Мєдзянці" вдався перший тайм, коли вона повела 2:0 вже к 14 хвилині. Обидва голи забили екс-представники АПЛ – чілієць Анхело Енрікес (раніше побігав за Віган Атлетік) та Лусіано Нарсінг (колись Свонсі). В обох випадках асистував Максім Домінгес.

Проте в "легіоністів" є Філіп Младеновіч. Серб оформив дубль, а також дозволив відмітитися Павлу Вшолеку. Камбек стався вже у першому таймі, а третій м'яч влетів у сітку гостьових воріт на початку другого – Легія перемогла у 10 домашньому поєдинку з 12 останніх.

Сталь – Відзев

Відзев Лодзь розгромив Сталь Мелець (3:0). Усі голи прийшли у другому таймі, а два з трьох м'ячів влетіли у сітку після 82 хвилини.

Лехія – Ягеллонія

Лехія та Ягеллонія видали цікаву та результативну перестрілку (2:2). "Дніпрянин" Марк Гуаль та Хесус Імаз забили останні 6 голів "СуперЯги", а легенда чемпіонату Польщі Флавіу Пайшау оформив дубль.

Ракув – Радомяк

Ракув не лишив шансів Радомяку (3:0). Виділяємо брамку та асист екс-гравця АЕКа Стратоса Сварнаса та розкішне взяття воріт Фабіана Пясецького боковими ножицями.

Краковія – Погонь

Краковія та Погонь не виявили переможця (1:1). Голи були забуті на протязі чотирьох хвилин у середині другого тайму, а Євген Коноплянка з'явився на полі вже після них на 78 хвилині.

Корона – Гурнік

Гурнік здобув вольову перемогу у Кельцях (2:1). Корона відкрила рахунок на 16 хвилині, проте Кандзі Окунукі оформив дубль.

Заглембє – Плоцьк

Вольову перемогу здобув й Заглембє (2:1). Вирішального м'яча Вісла пропустила на 62 хвилині.

Дербі Познані

Варта мінімально поступилася Леху у дербі (0:1). Афонсо Соуза став автором результативного удару, а "зелено-білі", котрі грають домашні поєдинки у Гроджіску-Вєлькопольскому, провели це принципове протистояння на домашньому стадіоні Леха, що не дуже дивно, враховуючи доволі адекватні стосунки двох клубів (хоча ні, дивно, бо в дербі таке не часто побачиш, особливо на польській землі).

Таблиця після 10-го туру Екстракляси



Розклад 11-го туру Екстракляси