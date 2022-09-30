Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 30 вересня, у Радомі. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Поліш Класіко

Головна футбольна страва туру опиниться на наших екранах у суботу. Навіть не будучи повністю залученим у повсякденні реалії Екстракляси достатньо поглянути на вивіску.

Варшавський гранд та нещодавний золотий призер, минулого сезону пошумівший у єврокубках, та діючий чемпіон Польщі, що прямо зараз непогано виступає у групі Ліги конференцій. Ба більше, протистояння Леха та Легії називають "Польським Класіко" і за принциповістю воно рідко коли поступається аналогічним баталіям Інтера та Ювентуса у Італії або Реала та Барселони у Іспанії.

Фанати обох команд часто влаштовують гучні перформанси, а градус сягає неймовірних вершин. Виявити фаворита доволі важко. Прямо зараз команда з Познані, чий тренер Джон ван ден Бром днями був обраний найкращим тренером чемпіонату у вересні, помітно покращила своє становище, проте Легія також виглядає непогано.

У останніх десяти зустрічах баланс наступний — по 4 перемоги в кожного колективу та 2 нічиїх. Різниця голів — 9:8 на користь "залізничників" та кожен матч виглядав запекло й на тоненького.

Варто пам'ятати, що Легія також найбільше перемог у Екстраклясі здобула саме у поєдинках із Лехом (55). Зате Лех підправив домашню статистику та пропустив лише одного мяча у останніх зустрічах.

Учасники єврокубків цього сезону зійдуться у портовому Щецині

Слідом за супер-битвою у Познані підтягнеться й протистояння у Щецині, де зійдуться Погонь та Лехія.

Обидві команди цього сезону представляли Польщу у Лізі конференцій. Перший кваліфікаційний раунд було подолано впевнено. "Портовці" переграли ісландський Рейк'явік (4:2), а "зелено-білі" македонську Академію Пандєва (6:2). Втім, далі шлагбаум поставили датський Брондбю (1:5) та віденський Рапід (1:2) відповідно. Зате можна зосередитися на внутрішній першості.

Лехія максимально провально розпочала сезон та після десяти турів знаходиться у зоні прямого вильоту з лише п'ятьма пунктами, а Погонь знову застрибнула на улюблене третє місце.

Словом, буде цікаво та інтригуюче. І не лише у контексті матчу.

Погонь цієї грою відкриє новий стадіон імені Флоріана Кригєра. Усі квитки були розпродані вже давно, отже варто очікувати аншлаг та якийсь перформанс вболівальників команди.

📣 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧! #POGLGD



Wszystkie bilety na sobotni mecz otwarcia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera na ten moment wyprzedane. Ostatnia szansa, by nabyć wejściówki w piątek o g. 20.30.



Do zobaczenia przy Twardowskiego! pic.twitter.com/rDIq4c0dj8 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) September 26, 2022

Повний розклад 11-го туру Екстракляси

Таблиця перед 12-м туром Екстракляси