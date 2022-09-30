Черговий тур Екстракляси розпочнеться сьогодні, 30 вересня, у Радомі. Окрім того, будуть ще деякі варті уваги поєдинки.

Поліш Класіко

Головна футбольна страва туру опиниться на наших екранах у суботу. Навіть не будучи повністю залученим у повсякденні реалії Екстракляси достатньо поглянути на вивіску.

Варшавський гранд та нещодавний золотий призер, минулого сезону пошумівший у єврокубках, та діючий чемпіон Польщі, що прямо зараз непогано виступає у групі Ліги конференцій. Ба більше, протистояння Леха та Легії називають "Польським Класіко" і за принциповістю воно рідко коли поступається аналогічним баталіям Інтера та Ювентуса у Італії або Реала та Барселони у Іспанії. 

Фанати обох команд часто влаштовують гучні перформанси, а градус сягає неймовірних вершин. Виявити фаворита доволі важко. Прямо зараз команда з Познані, чий тренер Джон ван ден Бром днями був обраний найкращим тренером чемпіонату у вересні, помітно покращила своє становище, проте Легія також виглядає непогано.

У останніх десяти зустрічах баланс наступний — по 4 перемоги в кожного колективу та 2 нічиїх. Різниця голів — 9:8 на користь "залізничників" та кожен матч виглядав запекло й на тоненького.

Варто пам'ятати, що Легія також найбільше перемог у Екстраклясі здобула саме у поєдинках із Лехом (55). Зате Лех підправив домашню статистику та пропустив лише одного мяча у останніх зустрічах.

Учасники єврокубків цього сезону зійдуться у портовому Щецині

Слідом за супер-битвою у Познані підтягнеться й протистояння у Щецині, де зійдуться Погонь та Лехія. 

Обидві команди цього сезону представляли Польщу у Лізі конференцій. Перший кваліфікаційний раунд було подолано впевнено. "Портовці" переграли ісландський Рейк'явік (4:2), а "зелено-білі" македонську Академію Пандєва (6:2). Втім, далі шлагбаум поставили датський Брондбю (1:5) та віденський Рапід (1:2) відповідно. Зате можна зосередитися на внутрішній першості. 

Лехія максимально провально розпочала сезон та після десяти турів знаходиться у зоні прямого вильоту з лише п'ятьма пунктами, а Погонь знову застрибнула на улюблене третє місце.

Словом, буде цікаво та інтригуюче. І не лише у контексті матчу.

Погонь цієї грою відкриє новий стадіон імені Флоріана Кригєра. Усі квитки були розпродані вже давно, отже варто очікувати аншлаг та якийсь перформанс вболівальників команди.

Повний розклад 11-го туру Екстракляси

11 ТУР. 30.09.2022
19:00 Радом'як -:- Краковія
21:30 Вісла Плоцьк -:- П'яст

11 ТУР. 01.10.2022
16:00 Гурнік -:- Заглембє
18:30 Лех -:- Легія
21:30 Погонь -:- Лехія

11 ТУР. 02.10.2022
13:30 Легніца -:- Сталь Мелець
16:00 Ягеллонія -:- Корона Кельці
18:30 Відзев -:- Ракув

11 ТУР. 03.10.2022
20:00 Шльонск -:- Варта Познань
 

Таблиця перед 12-м туром Екстракляси

# 29 ВЕРЕСНЯ 2022 И О
1 Легія Легія 10 20
2 Ракув Ракув 9 19
3 Погонь Погонь 10 18
4 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 10 17
5 Відзев Відзев 10 16
6 Краковія Краковія 10 14
7 Лех Лех 9 14
8 Радом'як Радом'як 10 14
9 Ягеллонія Ягеллонія 10 13
10 Гурнік Гурнік 9 13
11 Заглембє Заглембє 10 13
12 Шльонск Шльонск 10 13
13 Сталь Мелець Сталь Мелець 10 13
14 П'яст П'яст 9 11
15 Корона Кельці Корона Кельці 10 11
16 Варта Познань Варта Познань 10 11
17 Легніца Легніца 9 5
18 Лехія Лехія 9 5