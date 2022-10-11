Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла цікавою. Погром Гурніка, перемога Сталі та інші цікаві події.

Результати туру

Сталь – Погонь

Нічого собі! Сталь вдома зуміла несподівано переграти Погонь – 4:1! Схоже, що цього сезону щецинці навряд чи зуміють підтримати свій рівень попередніх кампаній та дещо змінять позиції. А мельчанє навпаки замість зони вильоту підпирають лідерів у таблиці, що є сенсаційним результатом.

Ягеллонія – Вісла

Ще одна несподіванка сезону плоцька Вісла взагалі практично заскочила в єврокубки, якби не втратила очки з Ягеллонією. На брамку Даво відповів Імаз.

Шльонск – Гурнік

Шльонск послухав наші претензії у попередніх оглядах турів та красиво розбив міцний Гурнік (4:1). В складі гостей жовтою карткою відмітився Лукас Подольскі.

Легія – Варта

Легія мінімально переграла Варту (1:0). Єдиного м'яча непоганим ударом здалеку забив Мачєй Росолек.

Краковія – Лехія

Краковія вдома програла Лехії (0:1). На 84 хвилині арбітр призначив пенальті, який реалізувала жива легенда Екстракляси Флавіу Пайшау.

Заглембє – Корона

Заглембє та Корона не виявили переможця у матчі (1:1). Команди забивали у доданий час у кожному з таймів.

Лех – Радомяк

Лех мінімально розібрався з радомським Радомяком (1:0). Переможний та дебютний голясо у складі діючого чемпіона забив Георгій Цитаішвілі.

Ракув – Легніца

Ракув розібрався з Легніцею (1:0). Справу вирішив єдиний гол на 2 хвилині зустрічі авторства Іві Лопеса (розкішний штрафний), яким нещодавно цікавилося київське Динамо.

П'яст – Відзев

П'яст програв третій поєдинок чемпіонату поспіль (1:2). Відзеву вдалося забити двічі, а забити господарі зуміли лише наприкінці матчу.

Таблиця після 12-го туру Екстракляси

# 11 ЖОВТНЯ 2022 И О
1 Ракув Ракув 12 26
2 Легія Легія 12 24
3 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 12 21
4 Погонь Погонь 12 21
5 Сталь Мелець Сталь Мелець 12 19
6 Лех Лех 11 18
7 Ягеллонія Ягеллонія 12 17
8 Відзев Відзев 11 17
9 Краковія Краковія 12 17
10 Заглембє Заглембє 12 17
11 Шльонск Шльонск 12 16
12 Варта Познань Варта Познань 12 14
13 Радом'як Радом'як 12 14
14 Гурнік Гурнік 11 13
15 Корона Кельці Корона Кельці 12 12
16 П'яст П'яст 11 11
17 Лехія Лехія 11 8
18 Легніца Легніца 11 5

Розклад наступного 13-го туру Екстракляси

13 ТУР. 14.10.2022
19:00 Корона Кельці -:- Сталь Мелець
21:30 Вісла Плоцьк -:- Легія

13 ТУР. 15.10.2022
13:30 Радом'як -:- Шльонск
16:00 Лехія -:- Ракув
18:30 Варта Познань -:- Ягеллонія
21:00 Погонь -:- П'яст

13 ТУР. 16.10.2022
13:30 Легніца -:- Краковія
16:00 Відзев -:- Заглембє
19:30 Гурнік -:- Лех