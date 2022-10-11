Польща

Football.ua про найцікавіші події чергового туру першості у Польщі.

Чергова "колєйка" Екстракляси вийшла цікавою. Погром Гурніка, перемога Сталі та інші цікаві події.

Результати туру

Сталь – Погонь

Нічого собі! Сталь вдома зуміла несподівано переграти Погонь – 4:1! Схоже, що цього сезону щецинці навряд чи зуміють підтримати свій рівень попередніх кампаній та дещо змінять позиції. А мельчанє навпаки замість зони вильоту підпирають лідерів у таблиці, що є сенсаційним результатом.

Ягеллонія – Вісла

Ще одна несподіванка сезону плоцька Вісла взагалі практично заскочила в єврокубки, якби не втратила очки з Ягеллонією. На брамку Даво відповів Імаз.

Шльонск – Гурнік

Шльонск послухав наші претензії у попередніх оглядах турів та красиво розбив міцний Гурнік (4:1). В складі гостей жовтою карткою відмітився Лукас Подольскі.

Легія – Варта

Легія мінімально переграла Варту (1:0). Єдиного м'яча непоганим ударом здалеку забив Мачєй Росолек.

Краковія – Лехія

Краковія вдома програла Лехії (0:1). На 84 хвилині арбітр призначив пенальті, який реалізувала жива легенда Екстракляси Флавіу Пайшау.

Заглембє – Корона

Заглембє та Корона не виявили переможця у матчі (1:1). Команди забивали у доданий час у кожному з таймів.

Лех – Радомяк

Лех мінімально розібрався з радомським Радомяком (1:0). Переможний та дебютний голясо у складі діючого чемпіона забив Георгій Цитаішвілі.

Ракув – Легніца

Ракув розібрався з Легніцею (1:0). Справу вирішив єдиний гол на 2 хвилині зустрічі авторства Іві Лопеса (розкішний штрафний), яким нещодавно цікавилося київське Динамо.

П'яст – Відзев

П'яст програв третій поєдинок чемпіонату поспіль (1:2). Відзеву вдалося забити двічі, а забити господарі зуміли лише наприкінці матчу.

Таблиця після 12-го туру Екстракляси

Розклад наступного 13-го туру Екстракляси