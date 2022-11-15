Польща

44-річний українець продовжить тренерську кар'єру у Польщі.

Колишній головний тренер Маріуполя Остап Маркевич став новим наставником Радуні. Про це повідомляє прес-служба польського клубу.

На своєму новому місці 44-річний українець змінив Себастьяна Летньовського. Разом з ним польський клуб тренуватимуть Сергій Атласюк та Сергій Янков.

Також наголошується, що Маркевич володіє польською мовою.

Після 19 турів Радуня посідає 13 місце у турнірній таблиці третьої ліги Польщі, де виступає 15 команд.

До цього Маркевич працював із юнацькою командою Вільярреала, Агробізнесом, Чорноморцем та Маріуполем.