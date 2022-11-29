Польща

Коуч буде створювати новий симпатичний проект.

Офіційний сайт Заглембя повідомив, що Вальдемар Форналік очолив клуб та підписав умову до завершення сезону — 2023/24.

Любінці нещодавно розійшлися із наставником Пьотрем Стоковцем, отже керівництво Заглембя вирішило довіритися більш досвідченому коучу.

Раніше спеціаліст тренував польську збірну, разом з якою протистояв Україні у відборі до мундіалю 2014 року.

З середини десятих Форналік очолював П'яст Глівіце, сенсаційно завоювавши перший і єдиний на даний момент трофей в історії цього клубу — чемпіонат Польщі 2019 року.