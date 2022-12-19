Польща

Український футболіст продовжить кар'єру у Польщі.

Польська Арка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Олександром Азацьким.

Угода з 28-річним українцем розрахована до 30 червня 2025 року. Контракт почне діяти з 1 січня 2023 року.

Також наголошується, що клуб підписав його як вільного агента.

Останнім клубом Азацького було Динамо Батумі, де він провів 70 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Після 18 турів Арка набрала 28 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці першого польського дивізіону.