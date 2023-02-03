Польща

Колишній тренер збірної Польщі має можливість знову повернутися у клубний футбол.

Після розставання зі збірною Польщі Чєслав Міхнєвич шукає нову роботу.

Як повідомляє газета Press & Journal, в підписанні контракту з ним зацікавлений шотландський Абердін. Нещодавно команда демонструвала незадовільні результати , що призвело до того, що керівництво клубу звільнило нинішнього тренера Джима Гудвіна та його помічника Лі Шарпа.

Разом з Міхнєвічем Абердін найме його помічника Каміла Потрикуса, який зізнався в інтерв'ю Press & Journal, що їх зацікавила б ця пропозиція.

"Якщо Абердін зацікавлений, ми з радістю приїдемо на зустріч. Я думаю, це було б щось добре, тому що це хороший клуб із фантастичною історією та чудовим тренерським бекграундом, раніше його тренував наприклад сер Алекс Фергюсон. Міхнєвич — це людина, яка хоче зустрітися і все обговорити. Ми знайдемо час і місце для розмови, якщо буде можливість. Шотландська ліга сильна, це було б хорошим місцем для просування та досягнення успіху", — сказав він.