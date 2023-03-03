Чемпіонат наших дружніх Сусідів продемонстрував доволі непогані цифри.
ФК Краковія
03 березня 2023, 10:22
Екстракляса увійшла до топ-10 чемпіонатів Європи за кількістю доходів з трансляцій на телебаченні.
Наразі чемпіонат країни збагатив казну місцевої федерації на 47 мільйонів євро.
Першість наших сусідів намагається завжди давати якісну картинку з непоганою графікою, а також має партнерство, наприклад, з відомою телевізійною компанією з французького ринку Canal+.
Лідерами за показником ТВ-доходів є Прем'єр-Ліга з солідними 3,3 мільярдами євро.