Польща

Чемпіонат наших дружніх Сусідів продемонстрував доволі непогані цифри.

Екстракляса увійшла до топ-10 чемпіонатів Європи за кількістю доходів з трансляцій на телебаченні.

Наразі чемпіонат країни збагатив казну місцевої федерації на 47 мільйонів євро.

Першість наших сусідів намагається завжди давати якісну картинку з непоганою графікою, а також має партнерство, наприклад, з відомою телевізійною компанією з французького ринку Canal+.

Лідерами за показником ТВ-доходів є Прем'єр-Ліга з солідними 3,3 мільярдами євро.