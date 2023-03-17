Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Черговий тур Екстракляси вже стоїть на порозі. Ракув зіграє проти Краковії, Лех побореться з Відзевом за єврокубки та інші.

Євген Коноплянка може довести логічність свого вибору до національної збірної

Ракув побореться з Краковією. Про ченстоховців ми багато говоримо в прев'ю та оглядах, тому пропонуємо сконцентруватися на супернику.

На початку цього сезону видавалося, що краківці зможуть поборотися навіть за чемпіонство, проте вони передбачувано почали поступово падати вниз. Наразі в них немає шансів навіть поборотися за єврокубкові позиції у чемпіонаті. Проте не потрібно втрачати мотивацію і варто порадувати своїх вболівальників принаймні яскравою грою. Більше всього, і ми з цим солідарні, вболівальники команди очікують повернення форми українця Євгена Коноплянки, якого було викликано до табору збірної України на поєдинки відбору до Євро-2024 у Німеччині. Зараз вінгер має погану статистику в усіх турнірах цього сезону, і повинен довести зворотнє.

Кілька днів тому гравець повернувся до тренувань, отже є чудовий шанс проявити себе та довести раціональність свого запрошення.

Проте зробити це буде вкрай непросто, бо суперник знаходиться на першому місці та активно бореться за чемпіонський титул. Втім зарано також скидати білий прапор, краківці вміють грати із цим суперником, наприклад, у першому колі їм вдалося розгромити Ракув Марека Папшуна з рахунком 3:0, а в цілому у попередніх матчах з моменту підвищення у класі Краковія програла лише одного разу.

👋 Coraz bliżej starcia z Cracovią ⌛️ Sprawdźcie kilka ważnych informacji przed sobotnim meczem! ⬇️



Więcej 👉 https://t.co/g6kXQhdXVZ pic.twitter.com/gYoJt4ZzZV — Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) March 17, 2023

Лех буде старатися збільшити відрив у таблиці та закріпитися у зоні єврокубків від Відзева

Блискуче досягнення діючого чемпіона з Польщі. Команда вийшла до історичного чвертьфіналу єврокубків, здолавши Буде-Глімт та Юргорден у Лізі конференцій й зіграє проти Фіорентини.

Чудовий результат, втім не потрібно забувати про виступи у чемпіонаті. Там все дуже непогано й є шанс зачепити за виступи в кваліфікації тієї ж ЛК наступного сезону, проте варто обійти конкурентів, один з яких представляє Лодзь.

Відзев виглядає солідно цього сезону і реально претендує на єврокубкові турніри. Проте невдачі в попередніх турах затискають команду в глухий кут.

В разі поразки у недільному матчі ситуацію клубу може стати не кольоровою, тому вони точно поборються. Це саме стосується й познаньців.

У Лодзі Лех перемагав Відзев лише одного разу та й те дуже давно. Фактор свого поля, до речі, не сильно впливає на виступи новачка, бо наразі вони набрали лише на очко більше саме в рідних стінах, аніж в гостях у суперників.

Sprzedaż biletów na mecz #WIDLPO została wznowiona, jednak należy uzbroić się w cierpliwość. Zwalniane miejsca szybko są zajmowane przez chętnych do zakupu. Należy bacznie śledzić platformę https://t.co/4ZyzaVAwIA 🇦🇹🎟️ pic.twitter.com/v9tAf7rivq — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) March 17, 2023

Повний розклад 25-го туру Екстракляси



Таблиця перед туром Екстракляси