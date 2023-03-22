Польща

Голкіпер розкритикував поведінку деяких членів команди у Катарі.

Голкіпер збірної Польщі та Болоньї Лукаш Скорупські дав скандальне інтерв'ю порталу Onet, в якому розповів про ситуацію із преміальними команди під час чемпіонату світу у Катарі.

"На мій погляд, на такому турнірі взагалі не варто говорити про бонуси, все має бути вирішено на папері до початку чемпіонату. Ми мало що могли зробити. Нам розповіли про це перед від'їздом у Катар, ми відразу їхали в аеропорт. В нормальній ситуації, ми домовилися б про це раніше.

Між нами розпочалися суперечки, розмови з тренером. Ми всі в команді почали трохи накручувати цю ситуацію, я вам скажу чесно: бонус, бонус, коли бонус.

Ми були згуртованою групою, ми були близькі. Атмосфера була чудовою, а потім все пішло на спад.

Ми виходимо з групи і замість того, щоб радіти, раптом почали сперечатися про цей бонус. Ці повинні мати стільки, ті стільки. Але ми настільки сперечалися, що не спілкувалися з певними гравцями. А напередодні ми разом співали.

Наближався матч проти Франції. "Льова" каже, рада команди: "Панове, давайте домовимось. Ми не можемо думати про бонуси, тільки про гру". Ми домовилися більше не говорити про цей бонус. При всій повазі до грошей, але нікому в команді їх не бракує. Спокій повернувся, ми зіграли матч".

Повна версія доступна на Onet, варто відзначити, що вона викликала справжній буревій в польських медіа.

Дійшло до того, що новий головний тренер Польщі Фернанду Сантуш навіть оголосив режим тиші перед виїздом на матч проти Чехії й заборонив футболістам спілкуватися з пресою.