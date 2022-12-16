ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

В рядах поляків була токсична атмосфера ще під час турніру.

Збірна Польщі в рамках чемпіонату світу-2022 в Катарі дійшла до 1/8 фіналу турніру, де вилетіла від збірної Франції.

Як повідомляє SportoweFakty, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький пообіцяв гравцям та тренерському штабу 30 мільйонів злотих — трохи більш як 6 мільйонів євро.

Частина гравців не віднеслась серйозно до цієї обіцянки, тоді як Роберт Левандовські та Войцех Щесни все ж очікували, що команда отримає гроші.

Стверджується, що в команді також виникли конфлікти через розподілення грошей. Дехто хотів, щоб гроші поділили порівну, а хтось, щоб залежно від ігрового часу.

Втім, в пресі тренерський штаб та Роберт Левандовські заперечують будь-які суперечки, як і наявність обіцяної премії.

Нагадаємо, що раніше голова польського футбольного союзу Цезар Кулеша прокоментував виліт збірної Польщі з чемпіонату світу.