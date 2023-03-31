Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.
Ракув - Легія - Getty Images
31 березня 2023, 15:30
Разом з топовими чемпіонатамі повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі важливих та статусних поєдинків.
Легія — Ракув
Важливе протистояння відбудеться у суботу. Без перебільшення цей поєдинок цілком здатен подарувати нам майбутнього чемпіона.
Ракув демонструє чудову та стабільну гру, виграє матч за матчем і впевнено йде до омріяного чемпіонства. Легія виступає також непогано і в цілому виглядає набагато краще, аніж хоча б минулого сезону.
Наразі клуби розділяє 9 очок і в разі перемоги варшавського гранда відрив може трохи скоротитися. Звісно, гандикап та запас міцності в ченстоховського клубу доволі непоганий, проте з точку зору психології буде важливо здобути перемогу, тому що це фактично подарує команді чемпіонство.
Грати доведеться у Варшаві. На виїзді команда Папшуна грає вельми погано проти цього суперника, з моменту підвищення у класі лише одна вікторія з мінімальним рахунком 3:2, окрім того нічия й дві поразки.
Легія вдома демонструє безпрограшну серію з 14 матчів, а загалом обидва клуби не поступалися у чемпіонаті вже доволі довгий час. Має бути цікаво та інтригуючи, а в вересні лідер розгромив суперника 4:0.
Лехія — Шльонск
У Гданьску відбудеться матч-дружби між Лехією та Шльонском. Одне з небагатьох протистоянь у Польщі, в якому вболівальники мирно існують один поряд з іншим.
Головне питання полягає в тому, як проявить себе команда господарів під керівництвом нового тренера. Лехія звільнила попереднього тренера за невдалі результати і призначила Давіда Бадію. Це спеціаліст з доволі цікавим реноме. Розпочинав у Барселоні, далі працював асистентом та тренером Антальяспора, Фенербахче, Альмерії, Етнікоса, АЕК Ларнака та Акрітаса. Словом, минуле у каталонській структурі надихає на певний оптимізм.
Зміна коуча може бути вирішальною у контексті нинішнього матчу. Побачимо, наскільки.
Шльонск наразі не збирається змінювати Івана Джурджевіча, хоча результати його команди виглядають посередньо. Наприклад, виліт з кубку від аутсайдера та ще й розгромно виглядає дуже поганим моментом.
Клубу потрібно терміново щось робити, тому що виліт наразі не загрожує, проте розслаблятися не потрібно. Найбільш результативний проміжок у матчах дольношльонського колективу трапляється у перших таймах матчів, тому потрібно очікувати голів саме тоді.
Повний розклад 26-го туру Екстракляси
Таблиця перед 26-им туром Екстракляси