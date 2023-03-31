Разом з топовими чемпіонатамі повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі важливих та статусних поєдинків.

Легія — Ракув

Важливе протистояння відбудеться у суботу. Без перебільшення цей поєдинок цілком здатен подарувати нам майбутнього чемпіона.

Ракув демонструє чудову та стабільну гру, виграє матч за матчем і впевнено йде до омріяного чемпіонства. Легія виступає також непогано і в цілому виглядає набагато краще, аніж хоча б минулого сезону.

Наразі клуби розділяє 9 очок і в разі перемоги варшавського гранда відрив може трохи скоротитися. Звісно, гандикап та запас міцності в ченстоховського клубу доволі непоганий, проте з точку зору психології буде важливо здобути перемогу, тому що це фактично подарує команді чемпіонство.

Грати доведеться у Варшаві. На виїзді команда Папшуна грає вельми погано проти цього суперника, з моменту підвищення у класі лише одна вікторія з мінімальним рахунком 3:2, окрім того нічия й дві поразки.

Легія вдома демонструє безпрограшну серію з 14 матчів, а загалом обидва клуби не поступалися у чемпіонаті вже доволі довгий час. Має бути цікаво та інтригуючи, а в вересні лідер розгромив суперника 4:0.

Лехія — Шльонск

У Гданьску відбудеться матч-дружби між Лехією та Шльонском. Одне з небагатьох протистоянь у Польщі, в якому вболівальники мирно існують один поряд з іншим.

Головне питання полягає в тому, як проявить себе команда господарів під керівництвом нового тренера. Лехія звільнила попереднього тренера за невдалі результати і призначила Давіда Бадію. Це спеціаліст з доволі цікавим реноме. Розпочинав у Барселоні, далі працював асистентом та тренером Антальяспора, Фенербахче, Альмерії, Етнікоса, АЕК Ларнака та Акрітаса. Словом, минуле у каталонській структурі надихає на певний оптимізм.

Зміна коуча може бути вирішальною у контексті нинішнього матчу. Побачимо, наскільки.

Шльонск наразі не збирається змінювати Івана Джурджевіча, хоча результати його команди виглядають посередньо. Наприклад, виліт з кубку від аутсайдера та ще й розгромно виглядає дуже поганим моментом.

Клубу потрібно терміново щось робити, тому що виліт наразі не загрожує, проте розслаблятися не потрібно. Найбільш результативний проміжок у матчах дольношльонського колективу трапляється у перших таймах матчів, тому потрібно очікувати голів саме тоді.

Повний розклад 26-го туру Екстракляси

26 ТУР. 31.03.2023
19:00 Заглембє -:- Варта Познань
21:30 П'яст -:- Гурнік

26 ТУР. 01.04.2023
16:00 Корона Кельці -:- Легніца
18:30 Легія -:- Ракув
21:00 Лехія -:- Шльонск

26 ТУР. 02.04.2023
13:30 Вісла Плоцьк -:- Радом'як
16:00 Краковія -:- Відзев

26 ТУР. 03.04.2023
18:30 Лех -:- Погонь
20:00 Сталь Мелець -:- Ягеллонія


Таблиця перед 26-им туром Екстракляси

# 31 БЕРЕЗНЯ 2023 И О
1 Ракув Ракув 25 61
2 Легія Легія 25 52
3 Лех Лех 25 43
4 Погонь Погонь 25 40
5 Варта Познань Варта Познань 24 37
6 Відзев Відзев 25 37
7 Краковія Краковія 25 34
8 Радом'як Радом'як 25 32
9 П'яст П'яст 25 30
10 Сталь Мелець Сталь Мелець 25 30
11 Шльонск Шльонск 25 30
12 Заглембє Заглембє 25 30
13 Ягеллонія Ягеллонія 25 29
14 Вісла Плоцьк Вісла Плоцьк 24 29
15 Гурнік Гурнік 25 28
16 Корона Кельці Корона Кельці 25 27
17 Лехія Лехія 25 25
18 Легніца Легніца 25 19