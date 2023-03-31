Польща

Football.ua традиційно розповідає про матчі, котрі варто подивитися у чемпіонаті Польщі цього вікенду.

Разом з топовими чемпіонатамі повертається й Екстракляса. Чемпіонат Польщі цього туру подарує кілька доволі важливих та статусних поєдинків.

Легія — Ракув

Важливе протистояння відбудеться у суботу. Без перебільшення цей поєдинок цілком здатен подарувати нам майбутнього чемпіона.

Ракув демонструє чудову та стабільну гру, виграє матч за матчем і впевнено йде до омріяного чемпіонства. Легія виступає також непогано і в цілому виглядає набагато краще, аніж хоча б минулого сезону.

Наразі клуби розділяє 9 очок і в разі перемоги варшавського гранда відрив може трохи скоротитися. Звісно, гандикап та запас міцності в ченстоховського клубу доволі непоганий, проте з точку зору психології буде важливо здобути перемогу, тому що це фактично подарує команді чемпіонство.

Грати доведеться у Варшаві. На виїзді команда Папшуна грає вельми погано проти цього суперника, з моменту підвищення у класі лише одна вікторія з мінімальним рахунком 3:2, окрім того нічия й дві поразки.

Легія вдома демонструє безпрограшну серію з 14 матчів, а загалом обидва клуби не поступалися у чемпіонаті вже доволі довгий час. Має бути цікаво та інтригуючи, а в вересні лідер розгромив суперника 4:0.

Лехія — Шльонск

У Гданьску відбудеться матч-дружби між Лехією та Шльонском. Одне з небагатьох протистоянь у Польщі, в якому вболівальники мирно існують один поряд з іншим.

Головне питання полягає в тому, як проявить себе команда господарів під керівництвом нового тренера. Лехія звільнила попереднього тренера за невдалі результати і призначила Давіда Бадію. Це спеціаліст з доволі цікавим реноме. Розпочинав у Барселоні, далі працював асистентом та тренером Антальяспора, Фенербахче, Альмерії, Етнікоса, АЕК Ларнака та Акрітаса. Словом, минуле у каталонській структурі надихає на певний оптимізм.

Зміна коуча може бути вирішальною у контексті нинішнього матчу. Побачимо, наскільки.

Шльонск наразі не збирається змінювати Івана Джурджевіча, хоча результати його команди виглядають посередньо. Наприклад, виліт з кубку від аутсайдера та ще й розгромно виглядає дуже поганим моментом.

Клубу потрібно терміново щось робити, тому що виліт наразі не загрожує, проте розслаблятися не потрібно. Найбільш результативний проміжок у матчах дольношльонського колективу трапляється у перших таймах матчів, тому потрібно очікувати голів саме тоді.

Śląsk i Lechia strzeliły w tym sezonie @_Ekstraklasa_ tyle samo goli – po 25. Goście stracili ich jednak o 8 mniej niż zespół z Gdańska. ⚽️



📊 Raport statystyczny przed meczem przyjaźni ⬇️ — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 31, 2023

Повний розклад 26-го туру Екстракляси



Таблиця перед 26-им туром Екстракляси