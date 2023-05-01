Польща

Український вінгер відзначився голом.

Краковія Євгена Коноплянки в рамках поєдинку тридцятого туру приймала на своєму полі головного аутсайдера ліги — Легніцу.

Гості відкрили рахунок наприкінці першої половини гри, проте український вінгер врятував нічийний результат для своєї команди.

Коноплянка просунувся з м'ячем через центральну зону, обігрався з партнером в штрафному майданчику та з другої спроби пробив воротаря

Відео гола (якщо у вас не відображається відео, то можете подивитись його в нашому телеграм-каналі або відключити блокування реклами):

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коноплянка може залишитись в Краковії — його контракт спливає влітку.