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Українець поки нічого не вирішив стосовно свого майбутнього.

Майбутня доля вінгера збірної України Євгена Коноплянки у польській Краковії поки не вирішена.

Його контракт з клубом спливає влітку 2023 року, проте саме футболіст поки ніяких заяв щодо майбутнього не робив.

Порушив тишу головний тренер Краковії Яцек Зелінські, який відповів пресі на запитання про літнє трансферне вікно.

"У нас є трансферні плани, ми вже почали переговори з деякими гравцями і хочемо якнайшвидше їх завершити.

Контракт Нємчицького добігає кінця, і важко на нього не розраховувати. Розмови тривають. Євген Коноплянка? Відпускати його не маю наміру", — сказав фахівець у коментарі Dziennik Polski.

Українець зіграв у сезоні-2022/23 23 матчі за клуб в усіх змаганнях, забив три голи та віддав два гольових паси.

Краковія йде на сьомій сходинці у таблиці чемпіонату за п'ять матчів до кінця сезону і вже майже немає шансів на зону єврокубків.