Польща

Варшавський клуб здобув перемогу за підсумками післяматчевої серії пенальті, граючи у меншості з шостої хвилини.

У фінальному матчі Кубка Польщі варшавська Легія зустрілася із Ракувом із міста Ченстохова.

За обидві команди виступають українські футболісти, проте якщо Владислав Кочергін вийшов у старті Ракува та відіграв аж до фінального свистка, то Ігор Харатін залишився поза заявкою Легії.

Вже на шостій хвилині зустрічі варшавський клуб залишився у меншості через вилучення Юрі Рібейро, але, незважаючи на це, команді вдалося зберегти нулі на табло та перевести гру в овертайми.

За підсумками додаткового часу команди також забити не змогли, а в післяматчевій серії пенальті щасливішими виявилися футболісти варшавської Легії — 6:5. Саме вони й стали володарями Кубку Польщі-2022/23.

Легія — Ракув 0:0 (пен. 6:5)

Вилучення: Рібейро, 6 (Легія)