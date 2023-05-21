Польща

Українцю знадобилося лише п'ять хвилин для двох голів.

У 33-му турі чемпіонату Польщі Ракув вирушив на виїзд до Вісли. Гості зуміли здолати колектив із Плоцька.

Перемогу своїй команді приніс Владислав Кочергін, який оформив дубль за п'ять хвилин: він зрівняв рахунок на 81-й хвилині гри, а за п'ять хвилин вивів свою команду вперед.

У поточному сезоні на рахунку українця вже 12 голів та 3 асисти за 44 поєдинки.

Нагадаємо, Ракув достроково став чемпіоном Польщі ще 7 травня.