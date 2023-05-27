Польща

33-річний футболіст став вільним агентом.

Євген Коноплянка залишив Краковію, повідомив офіційний сайт польської команди.

З 33-річним вінгером не буде продовжено контракт, який спливає 30 червня.

Нагадаємо, що Коноплянка виступав за Краковію протягом півтора сезону – перебуваючи в оренді із Шахтаря, а потім підписавши повноцінну угоду.

Провівши 38 ігор, Коноплянка забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Таким чином, українець уже провів останню гру за польську команду.