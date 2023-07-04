Польща

Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року.

Ресовія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Глібом Бухалом.

Угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2025 року.

Останнім клубом Бухала була польська Хойничанка, яка вилетіла із Першої ліги. На його рахунку 14 проведених матчів.

До цього Бухал виступав за Олександрію, Хебир, Сігму, Львів та київський Арсенал.

Зазначимо, що сьогодні Ресовія зіграє товариський матч проти луганської Зорі. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.