Польща

Скандал у польському футболі.

PZPN може втратити спонсора через корупційний скандал з представником делегації збірної Польщі у Молдові - повідомляє ресурс Ekstraklasa Trolls.

На борту літака PZPN, який летів на матч Молдова – Польща, перебував засуджений за корупцію Мирослав Сташяк.

На позицію федерації довелося чекати кілька днів. В офіційному повідомленні PZPN написано, що Мирослав Сташяк був у літаку на запрошення одного зі спонсорів асоціації.

"Посилаючись на публікацію про учасників поїздки до Кишинева на матч збірної Польщі з Молдовою, повідомляємо, що кожного разу ми надаємо нашим діловим партнерам певний пул місць. Мирослав Сташяк був учасником поїздки на запрошення одного з партнерів (через правила конфіденційності ми не можемо повідомити якого саме)", — пишеться у тексті.

Журналістське розслідування Марека Варжиновського з Przegląd Sportowy Onet показало, що саме Цезарі Кулеша, президент PZPN, запросив Мирослава Сташяка на матч до Молдови. Слідство також показало, що колишній гравець національної команди Томаш Хайто зустрічався з обома чоловіками.

"За нашою інформацією, підтвердженою трьома незалежними джерелами, рішення вивезти Сташяка до Молдови прийняв особисто Цезарі Кулеша. Бізнесмен Сташяк, пов’язаний із вугільною галуззю, є хорошим другом багаторазового представника Польщі Томаша Хайто, який, у свою чергу, близький до Кулеші. І саме з цього приводу бізнесмен мав зв’язатися з президентом Польського футбольного союзу" – написав Вавжиновські.

У своїй заяві Tarczyński SA, один з головних спонсорів збірної Польщі, повідомили, що не планує продовжувати контракт з вересня 2022 року, і, крім того, їхній юридичний відділ працює над якнайшвидшим припиненням чинного контракту.

"Висловлюємо своє обурення заявою PZPN про те, що до складу офіційної делегації до Молдови на запрошення одного з партнерів чи спонсорів була включена особа, засуджена за корупцію.

Tarczyński SA є офіційним спонсором національної збірної Польщі з футболу, а наші продукти є офіційною закускою національної збірної Польщі. Тому ми вважаємо себе зобов’язаними рішуче та негайно спростувати цю інформацію. Ми створюємо найважливіші спортивні події для поляків, і принципи чесної гри, спортивного змагання та чесної конкуренції залишаються для нас головними.

Ми дуже серйозно ставимося до поточної ситуації, тому вирішили припинити співпрацю з PZPN за чинною формулою. Ми не будемо продовжувати договір, який підписали у вересні 2022 року, і наш юридичний відділ наразі аналізує можливість його негайного розірвання з огляду на існуючі ситуації.

Понад 30 років ми будуємо бренд Tarczyński не тільки відповідно до закону, але, перш за все, відповідно до принципів, якими керуємося як у бізнесі, так і в житті. Протягом 23 років ми щороку отримуємо сертифікат і статуетку програми Fair Play Enterprise, яка пропагує етику та позитивний імідж бізнесу. Наша компанія також є володарем нагороди Semper Fidelis Fair Play, яка вручається з нагоди 20-річчя присутності та відзнак у програмі, яка підкреслює, наскільки важливі для нас етика та надійність у веденні бізнесу, відносинах з клієнтами, контрагентами, працівники та громада.

Нашій компанії довіряють мільйони клієнтів, тисячі співробітників і сотні партнерів. Тому ми не можемо допустити, щоб досягнення нашої багаторічної наполегливої ​​праці так скандально асоціювалися з діяльністю, до якої ми не маємо відношення і з якою категорично не згодні.

Яцек Тарчинський

Президент правління Tarczyński SA".

Польща програла Молдові 2:3 ведучи у рахунку з перевагою у два голи по ходу того матчу.