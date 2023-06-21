Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Завершилися поєдинки четвертого туру відбірного етапу на чемпіонат Європи.

Завершились чергові матчі четвертого туру відбірного етапу Євро-2024.

У групі А Норвегія завдяки дублю Ерлінга Голанда впевнено обіграла збірну Кіпру з рахунком 3:1, а ще один матч групи між Шотландією та Грузією триває зараз — гра на довгий час була припинена через сильний дощ.

Норвегія — Кіпр 3:1

Голи: Сольбаккен, 12, Голанд, 56, 60 — Кастанос, 90+3.

У групі Е Албанія розібралася з Фарерськими островами (3:1), а Польща в гостях несподівано поступилася Молдові з рахунком 2:3, ведучи після першого тайму з рахунком 2:0. Переможний гол молдовани забили на 85 хвилині, а його автором став захисник Олександрії Владислав Бабогло.

Фарерські острови — Албанія 1:3

Голи: Фере, 45+1 — Байрамі, 20, Асллані, 51, Мучі, 90+2.

На 32 хвилині Сокол Чікалеші (Албанія) не реалізував пенальті.

Молдова - Польща 3:2

Голи: Ніколаєску, 48, 79, Бабогло, 85 — Мілік, 12, Левандовські, 34.

У групі F Австрія обіграла Швецію (2:0) завдяки оформленому дублю Крістофа Баумгартнера, а Бельгія розібралася з Естонією (3:0) – дубль на рахунку Ромелу Лукаку.

Австрія — Швеція 2:0

Голи: Баумгартнер, 81, 89.

Естонія — Бельгія 0:3

Голи: Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90.

Угорщина здолала Литву (2:0) та продовжує очолювати групу G, набравши сім очок після трьох ігор. Тим часом Болгарія та Сербія обмінялися голами та закінчили зустріч внічию – 1:1.

Угорщина — Литва 2:0

Голи: Варга, 32, Шаллаї, 83.

Болгарія — Сербія 1:1

Голи: Десподов, 47 — Лазович, 90+7.

У групі J Португалія обіграла Ісландію (1:0), Люксембург несподівано обіграв Боснію і Герцеговину (2:0), а Ліхтенштейн мінімально поступився Словаччині (0:1).

Боснія і Герцеговина — Люксембург 0:2

Голи: Боржес Санчес, 4, Сінані, 74.

Ліхтенштейн — Словаччина 0:1

Гол: Вавро, 45+1.