Польща

Угода з 20-річним українцем розрахована на два роки.

Гданська Лехія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім півзахисником Максимом Хланем.

Угода з 20-річним українцем розрахована на два роки.

Минулого сезону Хлань провів вісім матчів у складі луганчан, у яких віддав дві гольові передачі.

У квітні цього року Максима було відсторонено від основної команди і переведено в дубль через те, що не хотів продовжувати контракт. Пізніше сторони розірвали договір.

Наразі Лехія посідає восьме місце у Першому дивізіоні чемпіонату Польщі. Свій наступний матч команда проведе проти Одри – 16 вересня.