Угода з 20-річним українцем розрахована на два роки.
Максим Хлань, ФК Лехія
05 вересня 2023, 08:40
Гданська Лехія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім півзахисником Максимом Хланем.
Угода з 20-річним українцем розрахована на два роки.
Минулого сезону Хлань провів вісім матчів у складі луганчан, у яких віддав дві гольові передачі.
У квітні цього року Максима було відсторонено від основної команди і переведено в дубль через те, що не хотів продовжувати контракт. Пізніше сторони розірвали договір.
Наразі Лехія посідає восьме місце у Першому дивізіоні чемпіонату Польщі. Свій наступний матч команда проведе проти Одри – 16 вересня.