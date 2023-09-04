Польща

Команда українського хавбека здобула мінімальну перемогу.

Заглембє у матчі сьомого туру чемпіонату Польщі на своєму полі мінімально обіграла Погонь Щецин із рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол був забитий на 78 хвилині поєдинку, а його автором став Копач, який скористався передачею українського півзахисника Сергія Булеци, який вийшов у стартовому складі своєї команди.

Цього сезону орендований гравець київського Динамо провів шість матчів за польську команду, в якій відзначився двома результативними передачами.

Після семи турів Заглембє набрав 13 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, маючи однакову кількість балів із двома першими командами.

Свій наступний матч Заглембє проведе проти Сталі з Мелецу. Гра відбудеться 18 вересня о 20:00 за київським часом.